Тренер: неспортивное поведение гребчихи Яниной было связано с провокацией соперницы

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Провокация одной из соперниц стало причиной неспортивного поведения Анастасии Яниной на церемонии награждения Кубка Федерации гребного спорта России (ФГСР). Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки Сергей Букреев.

По решению президиума федерации Янина на два месяца отстранена от соревнований по академической гребле. Помимо двухмесячной дисквалификации, она отстранена на год условно. На церемонии награждения в классе одиночек легкого веса Янина выбросила медаль и грамоту и покинула пьедестал.

"После финиша была провокация со стороны соперницы, которая несколько раз повторила фразу "ну что, получила?", а Настя молчала, так получилось, что эта соперница впервые обогнала Янину. Я был озадачен и разочарован этой ситуацией. Дальше Настя во время награждения попросила не фотографировать ее и развернулась, чтобы спокойно удалиться. Судья ей сказал, что ее нужно дисквалифицировать из-за ухода с церемонии, что послужило катализатором дальнейшего поведения, и она выбросила медаль и грамоту", - рассказал Букреев.

"К сожалению, эта история моментально обросла слухами, которые не соответствуют действительности. Говорят, что якобы Настя использовала ненормативную лексику, но я могу ответственно заявить, что такого не было. Мы готовы объясниться с судьей, который инициировал разбирательство, чтобы поставить точку в этой истории", - добавил он.

"У нас нет никаких претензий к контрольно-дисциплинарной комиссии ФГСР по поводу вынесенного вердикта, мы настроены закруглить эту историю, сделать из нее выводы. Лучшим ответом станет успешное выступление на чемпионате России. Нужно вынести урок из этого, какие бы ни были провокации, такого стоит избегать. На заседании комиссии Настя извинилась и подчеркнула, что такое поведение не было направлено на организаторов соревнований, это была вспышка эмоций", - резюмировал Букреев.

Ранее стало известно, что 23-летняя Янина вошла в состав сборной России для участия на первом этапе Кубка мира 2017 года по академической гребле, который пройдет в Белграде. Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх 2016 года, однако не была допущена к соревнованиям из- за недостаточного количества сданных за пределами России допинг-проб.