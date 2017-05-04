Сорокин выступит с докладом о подготовке России к ЧМ-2018 на конгрессе ФИФА

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выступит с докладом о подготовке России к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира - 2018 на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом Сорокин сообщил ТАСС.

Конгресс ФИФА состоится в Манаме (Бахрейн) 11 мая.

"Я буду присутствовать на конгрессе ФИФА в Бахрейне и выступлю там с докладом о готовности страны к Кубку конфедераций и чемпионату мира", - сказал Сорокин.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018