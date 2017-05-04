Врач: конькобежец Кулижников примет участие в первом сборе национальной команды России

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Состояние здоровья лидера мужской сборной России по конькобежному спорту Павла Кулижникова находится в норме, спортсмен примет участие в первом сборе национальной команды, который начнется 7 мая. Об этом ТАСС сообщила врач сборной Мария Розина.

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17, поскольку не успел должным образом восстановиться после травмы.

"Да, с Павлом все хорошо, он выезжает через два дня на сбор", - сообщила Розина.

Кулижников вошел в состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм 2018 года. Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.