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Футболист "Барселоны" Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Спорт
4 мая, 16:21 дата обновления: 4 мая, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Также перед судом предстанут его отец, президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и бывший глава клуба Сандро Россель

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Испанский суд открыл дело в отношении нападающего сборной Бразилии по футболу и испанской "Барселоны" Неймара по делу о мошенничестве. Об этом сообщает портал Meridiano.

Также перед судом предстанут его отец, президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и бывший глава клуба Сандро Россель.

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Испанская прокуратура требует для футболиста два года тюремного заключения и штраф в €10 млн. Прокуратура полагает, что футболист и его отец сознательно пошли на обман бразильской инвестиционной компании DIS при переходе игрока из бразильского "Сантоса" в "Барселону".

DIS заявила, что на момент сделки ей принадлежало 40 процентов прав на игрока, и в итоге она недосчиталась €40 млн при ее осуществлении. Как утверждает компания, между "Сантосом", "Барселоной" и самим Неймаром имел место сговор. Ранее суд Барселоны снял обвинения по этому делу с бывшего и нынешнего президентов клуба Сандро Росселя и Хосепа Марии Бартомеу соответственно. В начале июля текущего года было объявлено о закрытии дела и в отношении Неймара.

Бразилец перешел из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. Первоначально было объявлено, что Неймар обошелся клубу в €57,1 млн, однако руководство команды позднее признало наличие дополнительных контрактов с игроком, а его отец в качестве реальной стоимости перехода назвал сумму в районе €100 млн.

В составе "Барселоны" бразилец становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Испании и национальный Кубок, а также завоевал Суперкубок страны. Ранее Неймар продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года. Как сообщила пресс-служба команды, в соответствии с соглашением, сумма отступных за футболиста в первый год контракта составит €200 млн, во второй - €222 млн и в оставшиеся три года - €250 млн. Портал Sport.es сообщал, что зарплата 24-летнего бразильца по новому контракту составит €25 млн в год.

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