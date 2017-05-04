УЕФА направил кипрской ассоциации уведомление о подозрении в договорном матче

НИКОСИЯ, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в очередной раз направил Кипрской футбольной ассоциации "красное уведомление" о подозрении в договорном характере матча местной лиги. Как сообщила газета Cyprus Mail, сомнения у футбольных специалистов вызвала встреча команд "Эрмис" и "Докса".

Согласно отчету УЕФА, "существует серьезное подозрение", что результат поединка был согласован заранее. В этот раз внимание специалистов привлекло большое количество ставок на победу "Доксы" при условии разницы в три мяча и более. Матч завершился гостевой победой "Доксы" со счетом 5:1. Встреча прошла в Ларнаке 22 апреля.

Чрезмерная активность любителей ставок в данном случае также заинтересовала полицию. Как отмечает издание, полиция получила уведомление о подозрительном матче из местной футбольной ассоциации еще до начала поединка. В правоохранительных органах острова подчеркнули, что орган, надзирающий за работой компаний, работающих на рынке спортивных ставок, был уведомлен о сложившейся ситуации. В настоящее время кипрские футбольные власти и местная полиция продолжают расследование инцидента.

Согласно обновленным правилам Кипрской футбольной ассоциации, на команду, которая второй раз будет замечена в договорных матчах, накладывается штраф в размере €50 тыс., в третий раз - лишение всех полагающихся спонсорских выплат, в четвертый - исключение из реестра ассоциации сроком на пять лет. По данным издания, команда "Эрмис" уже имеет одно предупреждение.