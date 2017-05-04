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Президент "Армавира": судью Смирнова нужно пожизненно дисквалифицировать за удар Мязина

Спорт
4 мая, 19:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал 29-летнего игрока "Армавира" на полгода

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Арбитр Сергей Смирнов, ударивший нападающего "Армавира" Андрея Мязина во время матча 25-го тура чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с клубом "Ротор- Волгоград", должен быть дисквалифицирован пожизненно. Такое мнение ТАСС высказал президент "Армавира" Валентин Климко.

"На видеозаписи видно, что Мязин просто спросил у арбитра, за что он хочет наказать его, после чего судья ударил игрока плечом. Конечно, Мязин подвел команду, он был наказан за это клубом, но он точно не достоин полугодичной дисквалификации. Никто не говорит нам, какую оценку за судейство получил Смирнов. Мы будем добиваться пожизненной дисквалификации этого арбитра", - сказал Климко.

"В целом я не могу жаловаться на судейство в ПФЛ зоны Юг, оно нормальное. Более того, многие молодые судьи достойны повышения в классе. Но арбитр Сергей Смирнов, который обслуживал наш матч против клуба "Ротор-Волгоград", с самого начала игры принимал странные решения, не назначил два очевидных пенальти, а потом удалил нашего игрока, спровоцировав его", - отметил президент "Армавира".

Игра состоялась 30 апреля в Волгограде и завершилась победой "Армавира" со счетом 2:1. На 72-й минуте, перед тем, как показать Мязину желтую карточку за нарушение правил, Смирнов толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал 29-летнего игрока на полгода. Как ТАСС сообщил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, эпизод с удалением Мязина будет рассмотрен дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС.

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