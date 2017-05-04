Аболс: хоккеистам сборной Латвии важно сохранить прописку в элитном дивизионе ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Основной задачей для сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею является сохранение прописки в элитном дивизионе. Об этом ТАСС сообщил помощник главного тренера команды Артис Аболс.
"Основная задача команды на турнире - сохранить место в элитном дивизионе, - сказал Аболс. - У нас семь матчей, первый из которых со сборной Дании, о дальнейших играх мы пока не думаем. Игрок фарм-клуба "Сан-Хосе" Никита Евпалов со своей командой вышел в следующей раунд плей-офф, на него мы больше не рассчитываем. Сегодня национальную команду пополнил Теодор Блюгер из фарм-клуба "Питтсбурга", - сообщил Аболс.
"Боб Хартли (главный тренер сборной Латвии. - Прим. ТАСС) работает с командой почти два месяца, это приличный срок. Все игроки находятся в неплохой форме. То, насколько солидно мы провели две встречи с командой Германии, обнадеживает", - считает специалист.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Латвии выступит в группе А вместе с командами России, США, Швеции, Словакии, Германии, Дании и Италии.