Россиянин Чакаев стал вторым на ЧЕ по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россиянин Ахмед Чакаев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг.

В финальной схватке россиянин уступил представителю Грузии Владимиру Хинчегашвили со счетом 9:10.

Бронзу завоевали Андрей Перепелица (Молдавия) и Володя Франгулян (Армения).

Для сборной России эта медаль стала седьмой на нынешнем турнире, в активе россиян три золота, три серебра и одна бронза.

Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови-Саде.