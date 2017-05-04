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Россиянин Чакаев стал вторым на ЧЕ по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг

Спорт
4 мая, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В финале спортсмен уступил представителю Грузии Владимиру Хинчегашвили

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россиянин Ахмед Чакаев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг.

В финальной схватке россиянин уступил представителю Грузии Владимиру Хинчегашвили со счетом 9:10.

Бронзу завоевали Андрей Перепелица (Молдавия) и Володя Франгулян (Армения).

Для сборной России эта медаль стала седьмой на нынешнем турнире, в активе россиян три золота, три серебра и одна бронза.

Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови-Саде.

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