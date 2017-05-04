Россиянин Чакаев стал вторым на ЧЕ по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россиянин Ахмед Чакаев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг.
В финальной схватке россиянин уступил представителю Грузии Владимиру Хинчегашвили со счетом 9:10.
Бронзу завоевали Андрей Перепелица (Молдавия) и Володя Франгулян (Армения).
Для сборной России эта медаль стала седьмой на нынешнем турнире, в активе россиян три золота, три серебра и одна бронза.
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови-Саде.