Борец-вольник Гаджимагомедов стал третьим на ЧЕ в весовой категории до 74 кг

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Ахмед Гаджимагомедов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 74 кг.
В схватке за третье место россиянин был сильнее француза Зелимхана Хаджиева со счетом 12:5. Еще одну бронзу завоевал Григор Григорян (Армения).
Первое место занял Сонер Демирташ (Турция), второе - Мурад Сулейманов (Азербайджан).
В сумме для сборной России эта медаль стала восьмой на нынешнем турнире, в котором также участвуют женщины и борцы греко-римского стиля. В активе россиян три золота, три серебра и две бронзы.
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.