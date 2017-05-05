Гонщики "Газпром-Русвело" стартуют в юбилейной велогонке "Джиро"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Юбилейная многодневная велогонка по дорогам Италии "Джиро" стартует в пятницу на острове Сардиния. В 100-й по счету гонке примет участие российская команда "Газпром-Вело", а также представляющая Швейцарию "Катюша" во главе с лидером сборной России Ильнуром Закариным.

100-я "Джиро" состоит из 21 этапа и финиширует 28 мая в Милане. Маршрут гонки начинается на главных итальянских островах - после Сардинии гонщики отправятся на Сицилию, а затем будут двигаться на север страны. Первый горный этап запланирован на 9 мая, когда маршрут трассы будет продолжен рядом со знаменитым сицилийским вулканом Этна, а решиться исход гонки должен в Альпах, где пройдут сложные этапы заключительной недели.

Запланированы три выходных дня по понедельникам - 8, 15 и 22 мая, 16 и 28 мая пройдут гонки с раздельным стартом, причем гонка завершится именно 18-километровой "разделкой" между автодромом Монцы и Миланом, где на площади у кафедрального собора состоится финиш. Общая протяженность 21 этапа составит 3609 км, первый этап протяженностью 206 км пройдет между сардинскими Альгеро и Ольбией.

В гонке примут участие 18 команд-участниц Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), а также четыре команды Европейского тура - в их числе "Газпром-Русвело".

В общем зачете надежды на Фолифорова

В состав команды "Газпром-Русвело" вошли Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Алексей Цатевич и Дмитрий Козончук. По словам генерального менеджера команды Рената Хамидулина, лидерами будут Фолифоров, Фирсанов и Савицкий. "Фолифоров и Фирсанов будут проявлять себя в горах и постараются выиграть этап. Также рассчитываем в этом году попробовать с Фолифоровым подняться как можно выше в общем зачете, помогать "горнякам" будет, в первую очередь, опытный Козончук", - рассказал Хамидулин.

Он рассчитывает, что команда выступит даже лучше, чем в прошлом сезоне, когда Фолифоров стал шестым в "горном" зачете. Пропускает "Джиро" гонщик "Газпрома" Александр Порсев, который не восстановился после травмы. Год назад в составе "Катюши" Порсев стал девятым в классификации по очкам, показав лучший результат среди российских спортсменов.

Выступающая в Мировом туре "Катюша" вновь примет участие в итальянской многодневке, однако с нынешнего года эта команда представляет Швейцарию и получила нового титульного спонсора - "Альпесин". Тем не менее, лидером "Катюши" является 27-летний российский велогонщик Ильнур Закарин, а в "Джиро" также выступят Максим Бельков, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Матвей Мамыкин. С нынешнего сезона прекратила свое существование команда "Тинькофф".

В юбилейной гонке каждая команда может выставить не более восьми гонщиков, кроме казахстанской "Астаны", которой разрешено включить в состав дополнительного спортсмена - после трагической гибели в апреле итальянца Микеле Скарпони. Победитель "Джиро" 2011 года погиб в ДТП во время тренировки на трассе в родном Филоттрано.

Фавориты - Нибали и Кинтана

После прошлого сезона "Астану" покинул победитель прошлогодней "Джиро" Винченцо Нибали, перешедший в состав "Бахрейн-Мериды". Конкуренцию Нибали в общем зачете должен составить прежде всего колумбиец Найро Кинтана из "Мовистара", а также поляк Рафал Майка ("Бора-Хансгроэ") и Стевен Крейсвейк из Нидерландов ("ЛоттоНЛ-Джумбо").

Помимо общей классификации, по итогам гонки будут определены победители в горном и молодежном зачетах, а также лучшие по набранным очкам.

Первая велогонка "Джиро" была организована в 1909 году ведущим спортивным изданием Италии "Гадзетта делло спорт" и в итоге вошла в "большую" тройку европейских многодневок - наряду с французской "Тур де Франс" и испанской "Вуэльтой". Побеждали в "Джиро" в основном итальянские велогонщики, хотя в числе самых титулованных - бельгиец Эдди Меркс (пять побед в общем зачете в 1968-74 гг). Пять раз "Джиро" выигрывали также итальянцы Альфредо Бинда (1925-33 гг) и Фаусто Коппи (1940-53).

В 1994 году в общем зачете "Джиро" победил российский гонщик Евгений Берзин, в 1996-м - Павел Тонков, 2009-м - Денис Меньшов.

Велогонка "Тур де Франс" в нынешнем году пройдет 1-23 июля, "Вуэльта" запланирована c 19 августа по 10 сентября.