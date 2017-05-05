"Рейнджерс" победили "Оттаву" и сравняли счет в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил "Оттаву" со счетом 4:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Ник Холден (15-я минута), Оскар Линдберг (23, 36) и Крис Крайдер (51). У "Оттавы" отличился Кайл Туррис (54).
"Рейнджерс" во втором матче подряд побеждают со счетом 4:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.
Пятая игра серии между командами состоится в столице Канады в ночь на воскресенье.