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"Рейнджерс" победили "Оттаву" и сравняли счет в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ

Спорт
5 мая, 5:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В четвертом матче серии клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил со счетом 4:1

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Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс"

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс"

© AP Photo/Mary Altaffer

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил "Оттаву" со счетом 4:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Ник Холден (15-я минута), Оскар Линдберг (23, 36) и Крис Крайдер (51). У "Оттавы" отличился Кайл Туррис (54).

"Рейнджерс" во втором матче подряд побеждают со счетом 4:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.

Пятая игра серии между командами состоится в столице Канады в ночь на воскресенье.

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