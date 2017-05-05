Трое казахстанских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг на ОИ-2012

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международная Федерация тяжелой атлетики (IWF) вынесла официальное решение о применении санкций в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, в допинг-пробах которых были выявлены следы запрещенных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Согласно решению дисциплинарной комиссии IWF Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, Светлана Подобедова отстранена на восемь лет.
Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушений в результате повторного анализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне (с 26 мая 2016 года).
Также отмечается, что при содействии Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан спортсменам удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды. Чиншанло (весовая категория до 53 кг), Манеза (до 63 кг) и Подобедова (до 75) ранее были лишены золотых наград Игр-2012 в Лондоне.