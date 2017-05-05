Россиянка Касаткина выиграла в номинации WTA "Прорыв месяца"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина по итогам голосования болельщиков победила в номинации "Прорыв месяца" Женской теннисной ассоциации (WTA) в апреле. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

19-летняя россиянка получила 60% голосов. Второе место у чешки Маркеты Вондроушовой (20%), третье - у украинки Даяны Ястремской (11%). Кроме того, Касаткина заняла третье место в голосовании за звание лучшей теннисистки месяца.

В апреле Касаткина завоевала свой первый в карьере титул WTA, выиграв турнир в Чарльстоне (США). Она занимает 28-е место в рейтинге организации.