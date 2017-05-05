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Игроку "Бостона" Томасу во второй раз за неделю выбили зубы в матче НБА

Спорт
5 мая, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Врачу команды пришлось вставлять их обратно по ходу встречи

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Айзея Томас

Айзея Томас

© AP Photo/Michael Dwyer

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Разыгрывающему защитнику "Бостона" Айзее Томасу в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) во второй раз за неделю выбили зубы. Слова Томаса приводит ESPN.

В пятницу "Бостон" провел гостевой матч серии 1/4 финала НБА с "Вашингтоном", который завершился победой хозяев - 116:89. Томас вынужден был пропустить начало второй четверти встречи из-за выбитых в ходе одного из игровых эпизодов зубов, врач команды вставил их обратно. В воскресенье во время первой игры серии с "Вашингтоном" Томас также потерял зуб в столкновении и вынужден был в понедельник провести у стоматолога около шести часов.

"Мои зубы выпали, - сказал Томас. - Мне надо было вставить их обратно. Они временные, так что при ударе они могут ломаться или выпадать. Более качественные зубы я смогу вставить только по окончании сезона".

"Бостон" по итогам регулярного сезона занял первое место в таблице Восточной конференции, Томас на данной стадии турнира провел 76 игр, в среднем набирая по 29 очков за игру. Следующий матч серии пройдет 8 мая, хозяином паркета будет "Вашингтон". О том, пропустит ли встречу Томас, не сообщается.

Томас

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