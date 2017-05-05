Футболистам "Луча-Энергии" должны погасить долги по премиальным в конце мая

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МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Руководство владивостокского клуба "Луч-Энергия" обещало погасить долги по премиальным перед футболистами за 2016 год в конце мая. Об этом ТАСС сообщил игрок команды Илья Михалев.
В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания "Русгидро" отказалась финансировать клуб без объяснения причин. Игроки во время зимнего сбора бойкотировали тренировки из-за долгов по заработной плате и премиальным, также футболисты по этой причине планировали не выходить на мартовский матч с красноярским "Енисеем". Однако за день до игры руководство рассчиталось перед футболистами за ноябрь и декабрь 2016 года, и встреча состоялась. На текущий момент клуб имеет долги перед футболистами по премиальным за 2016 год.
"Сейчас ситуация в клубе хорошая. Заработную плату платят вовремя. По премиальным пока тишина, но руководство обещало в конце мая рассчитаться. В остальном все у нас наладилось", - сказал Михалев.
"Луч-Энергия" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После 34-го тура команда идет на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.