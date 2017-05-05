Луческу: футболист "Зенита" Кокорин тренируется перед матчем с "Тереком" индивидуально

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин тренируется индивидуально перед матчем 27-го тура чемпионата России с грозненским "Тереком". Об этом журналистам сообщил главней тренер команды Мирча Луческу.
Встреча между "Зенитом" и "Тереком" пройдет в воскресенье на арене "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Кокорин не попал в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0).
"Кокорин еще не восстановился до конца (от травмы), попробовал поработать в общей группе, провел одну цельную тренировку, но дальше не смог, поэтому работает индивидуально", - сказал Луческу.
Также специалист рассказал про ход восстановления от травмы полузащитника "Зенита" Виктора Фазулина, который последний раз появлялся на поле в сентябре 2015 года.
"Это все травмы мышечные, но не однотипные, мы пытаемся его полностью восстановить. Ему остается только ждать подготовительный период, как всегда у команды будет много товарищеских игр - там показать свою мощь и силу, он очень много потерял к сожалению в течение года из-за травм, которые его преследовали. На данный момент он бросил костыли, перемещается без них и занимается по своей программе", - рассказал специалист.