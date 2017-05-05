Нанесение резметки на газон началось на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Рабочие начали наносить игровую разметку на газон стадиона "Лужники". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

По его словам, разметка наносится согласно определенным требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и зависит от размера поля и толщины штанги футбольных ворот. "Газон оборудован самыми современными системами дренажа и обогрева, - передает слова Хуснуллина пресс-служба мэрии Москвы. - ФИФА предъявляет крайне высокие требования к качеству полей стадионов".

Размеры поля главной арены чемпионата мира по футболу - 105 м на 68 м. Ширина любой линии разметки строго соответствует регламенту, а кривые линии наносятся со 100-процентной точностью. Глава Стройкомплекса отметил, что линии наносят разметочной машинкой с использованием специальной белой краски BAUFAN для маркировки спортивных площадок. Разметка наносится строго по направлению стрижки газона.

"Перед матчами разметку будут наносить дважды - в обоих направлениях", - добавил Хуснуллин.

Поле обновленного стадиона "Лужники" можно использовать в любое время года благодаря созданной системе обогрева газона. Она позволяет искусственно увеличить температуру поверхности и основания, поэтому игровые характеристики поля сохранятся даже зимой - при температуре до минус 15 градусов.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. "Лужники" примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира.

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