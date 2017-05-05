Российская теннисистка Павлюченкова вышла в финал турнира в РабатеСпорт 5 мая, 18:12
Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19-21 маяСпорт 5 мая, 18:08
Путин: Россия готова к открытому сотрудничеству для создания новой системы антидопингаСпорт 5 мая, 18:00
Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 годаСпорт 5 мая, 17:57
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в КрымуПолитика 5 мая, 17:50
ПКР отправил в МПК отчет по выполнению критериев восстановления членстваСпорт 5 мая, 17:15
Долг памяти: "Бессмертный полк" прошел по центральной улице ХайфыОбщество 5 мая, 17:15
Нанесение резметки на газон началось на стадионе "Лужники"Спорт 5 мая, 17:14
Экспонаты непубличного музея маршала Жукова стали доступны жителям ЕкатеринбургаНовости Урала 5 мая, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Рабочие начали наносить игровую разметку на газон стадиона "Лужники". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.
По его словам, разметка наносится согласно определенным требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и зависит от размера поля и толщины штанги футбольных ворот. "Газон оборудован самыми современными системами дренажа и обогрева, - передает слова Хуснуллина пресс-служба мэрии Москвы. - ФИФА предъявляет крайне высокие требования к качеству полей стадионов".
Размеры поля главной арены чемпионата мира по футболу - 105 м на 68 м. Ширина любой линии разметки строго соответствует регламенту, а кривые линии наносятся со 100-процентной точностью. Глава Стройкомплекса отметил, что линии наносят разметочной машинкой с использованием специальной белой краски BAUFAN для маркировки спортивных площадок. Разметка наносится строго по направлению стрижки газона.
"Перед матчами разметку будут наносить дважды - в обоих направлениях", - добавил Хуснуллин.
Поле обновленного стадиона "Лужники" можно использовать в любое время года благодаря созданной системе обогрева газона. Она позволяет искусственно увеличить температуру поверхности и основания, поэтому игровые характеристики поля сохранятся даже зимой - при температуре до минус 15 градусов.
Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. "Лужники" примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018