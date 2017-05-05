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Дадонов: cборная Швеции по хоккею является главным соперником россиян по группе на ЧМ

Спорт
5 мая, 20:15 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов

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Игроки сборной России Артемий Панарин и Евгений Дадонов (слева направо)

Игроки сборной России Артемий Панарин и Евгений Дадонов (слева направо)

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Швеции является главным соперником команды России на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Такое мнение выказал фоврад россиян Евгений Дадонов.

Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертайме победитель выявлен не был. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.

"Почти весь матч проигрывали, нужно было отыгрываться. Стали больше лезть на ворота, бросать, поэтому удалось прибавить. Чувствую себя нормально после силового приема Эдлера. Василевского поздравить пока не успели, но, конечно, он нас сегодня выручил", - сказал Дадонов.

Прошедшая встреча стала первой в истории чемпионатов мира, овертайм которой прошел в формате "три на три".

"Формат овертайма достаточно интересен, возникает много голевых моментов, выходов два в один, один на один. Нынешняя сборная Швеции отличалась от той, которая была на Евротуре, статус игры и турнира выше. Из-за этого собранность и концентрация были намного выше, наверное, это наш главный соперник по группе", - сказал Дадонов.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая (начало игры в 13:15 мск).

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