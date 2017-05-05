Россиянка Братчикова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Братчикова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 69 кг.
В финальной схватке россиянка победила Марию Мамашук из Белоруссии со счетом 6:3. Бронзовые медали завоевали француженка Кумба Ларрок и украинка Алла Черкасова.
Для сборной России эта медаль стала девятой на нынешнем турнире. В активе россиян четыре золота, три серебра и две бронзы.
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови-Саде.