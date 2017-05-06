"Зенит" начинает борьбу за рекордный титул чемпиона России по волейболу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Финальный турнир чемпионата России по волейболу среди мужских команд стартует в субботу в столичном дворце спорта "Динамо". Казанский "Зенит", ставший на прошлой неделе лучшим клубом Европы, является главным фаворитом - в нынешнем сезоне команда Владимира Алекно еще не проиграла ни одного матча.

В "финале шести" российской суперлиги команды разбиты на две группы. "Зенит" в группе А сыграет с новосибирским "Локомотивом" и "Газпромом-Югрой" из Сургута, в группе В выступят столичное "Динамо", "Белогорье" из Белгорода и "Факел" из Нового Уренгоя. По итогам матчей в группах определятся полуфиналисты, тогда как команды, занявшие последние места, разыграют пятое место. Групповая стадия пройдет 6-8 мая, полуфиналы и матч за 5-е место - 10 мая, матч за третье место и финал - 11 мая.

"Зенит" и "Динамо" опередили всех соперников на предварительной стадии, получив путевки в финальный турнир, остальным командам пришлось провести одну стадию плей-офф. "Локомотив", "Белогорье" и "Факел", которые заняли в регулярном сезоне соответственно третье, четвертое и шестое места, подтвердили свой статус фаворитов, тогда как пятая команда по итогам предварительного турнира кемеровский "Кузбасс" уступил в серии до двух побед "Газпрому-Югре" (8).

Нынешняя формула чемпионата России не применялась с 2014 года, когда привычный формат плей-офф был заменен на "финал шести" в Екатеринбурге - из-за неожиданного переноса сроков проведения клубного чемпионата мира, где участвовало "Белогорье". "Зенит" вернул себе титул, которым годом ранее завладели белгородцы, а в следующем сезоне подтвердил статус сильнейшего клуба страны уже в плей-офф, обыграв "Белогорье" в финальной серии - 3-1. В прошлом году чемпион России определился по итогам "гладкого" чемпионата из 26 туров - без плей-офф, где "Зенит" проиграл лишь один матч из 26 - "Газпрому-Югре" (2:3).

И в нынешнем сезоне преимущество казанского "Зенита", который возглавляет наставник золотой олимпийской сборной России на Играх 2012 года в Лондоне Владимир Алекно, было очень велико - волжане выиграли все 26 матчей предварительного этапа, отдав соперникам всего 10 сетов и лишь дважды уступив на тай-брейке. За последние 10 лет казанские волейболисты побеждали восемь раз, и в случае завоевания очередного трофея "Зенит" станет самым титулованным клубом России. Восемь раз чемпионат выигрывал и белгородский клуб.

Однако "Белогорью" нет равных по количеству завоеванных медалей - 17 в 25 проведенных турнирах. Из нынешних соискателей ранее чемпионский титул выигрывало лишь московское "Динамо" (2006 и 2008), на счету которого также пять побед в советских чемпионатах.