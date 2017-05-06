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Легкоатлетка из США со сломанной рукой выиграла забег на этапе "Бриллиантовой лиги"

Спорт
6 мая, 5:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

24-летняя Кендра Харрисон, которой принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 м с барьерами, получила травму во время последнего толчка от стартовой колодки

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Кендра Харрисон после финиша на этапе "Бриллиантовой лиги"

Кендра Харрисон после финиша на этапе "Бриллиантовой лиги"

© EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Рекордсменка мира в беге на 100 метров с барьерами среди женщин Кендра Харрисон из США со сломанной рукой выиграла забег на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе (Катар). О полученной травме написала сама спортсменка в своем "Твиттере".

24-летняя американка выиграла забег, показав результат 12,59 секунды. Как сама она пояснила, травма была получена во время последнего толчка на старте забега. После забега Харрисон была доставлена в больницу, где ей наложили гипс. Представитель спортсменки сообщил агентству Reuters, что для восстановления ей понадобится около шести недель.

Тренер Харрисон Эдрик Флорил разместил фото из больницы в своем "Твиттере. 

Сама спортсменка объяснила свой выход на решающий забег с травмой "собственной решимостью и верой в бога, которая дает ей силы".

Харрисон является рекордсменом мира на дистанции 100 м с барьерами (12,20 секунд). Рекорд был установлен в июле прошлого года на международных соревнованиях в Лондоне (Sainsbury's Anniversary Games). Предыдущий рекорд принадлежал известной в прошлом бегунье из Болгарии Йорданке Донковой (12,21 секунды) и продержался 28 лет (с августа 1988 года).

Финальный забег на 100 м с барьерами среди женщин на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе.

YouTube/ IAAF Diamond League

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