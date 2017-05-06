Легкоатлетка из США со сломанной рукой выиграла забег на этапе "Бриллиантовой лиги"

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Рекордсменка мира в беге на 100 метров с барьерами среди женщин Кендра Харрисон из США со сломанной рукой выиграла забег на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе (Катар). О полученной травме написала сама спортсменка в своем "Твиттере".
24-летняя американка выиграла забег, показав результат 12,59 секунды. Как сама она пояснила, травма была получена во время последнего толчка на старте забега. После забега Харрисон была доставлена в больницу, где ей наложили гипс. Представитель спортсменки сообщил агентству Reuters, что для восстановления ей понадобится около шести недель.
Тренер Харрисон Эдрик Флорил разместил фото из больницы в своем "Твиттере.
@Ken_AYE_ shows GRIT by winning Doha 100mH DL after breaking her hand warming up! was rushed to the hospital after the race! #FLOKNOWS pic.twitter.com/sVmcGlkvlh— Edrick Floreal (@TrackKentucky) 5 мая 2017 г.
Сама спортсменка объяснила свой выход на решающий забег с травмой "собственной решимостью и верой в бога, которая дает ей силы".
Харрисон является рекордсменом мира на дистанции 100 м с барьерами (12,20 секунд). Рекорд был установлен в июле прошлого года на международных соревнованиях в Лондоне (Sainsbury's Anniversary Games). Предыдущий рекорд принадлежал известной в прошлом бегунье из Болгарии Йорданке Донковой (12,21 секунды) и продержался 28 лет (с августа 1988 года).
Финальный забег на 100 м с барьерами среди женщин на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе.