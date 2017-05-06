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"Сент-Луис" победил "Нэшвилл" и сократил отставание в серии второго раунда плей-офф НХЛ

Спорт
6 мая, 5:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Счет в серии второго раунда Кубка Стэнли между "Сент-Луисом" и "Нэшвиллом" стал 2-3, шестая игра пройдет в Нэшвилле в ночь на понедельник

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Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко атакует ворота "Нэшвилла"

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко атакует ворота "Нэшвилла"

© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" со счетом 2:1 в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (26-я минута) и Джэйден Швартц (41). У "Нэшвилла" отличился Джеймс Нил (34).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в третьей встрече подряд не смог отличиться результативными действиями. Он сыграл в матче 19 минут 7 секунд, успев нанести три броска, провести один силовой прием и заблокировать один бросок соперников.

Благодаря победе "Сент-Луис" сократил отставание в серии до четырех побед - 2-3. Шестая игра между командами состоится в Нэшвилле в ночь на понедельник.

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