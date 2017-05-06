Вратарь ХК ЦСКА Сорокин переподписал контракт с клубом на новых условиях

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вратарь московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Илья Сорокин перезаключил односторонний контракт с клубом на новых условиях. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение армейцев с 21-летним голкипером рассчитано на один год. Иные детали сделки не разглашаются

В прошедшем сезоне Сорокин провел 46 матчей за ЦСКА, с которым дошел до полуфинала Западной конференции КХЛ, где уступил ярославскому "Локомотиву". Также он является игроком сборной России.