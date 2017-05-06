СМИ: китайский клуб предложил Терри контракт с зарплатой €29 млн в год

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб "Тянцзинь Цюяньцзянь" предложил защитнику английского "Челси" Джону Терри контракт с зарплатой €29 млн в год. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, руководство китайской команды предлагает бывшему капитану сборной Англии соглашение на два года.
К 36-летнему Терри также проявляют интерес "Вест Бромвич" и "Борнмут", клубы готовы предложить ему контракт, если он решит остаться в Англии.
Ранее сообщалось, что в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступает бывший полузащитник российского "Зенита" Аксель Витсель, перейдет другой игрок "Челси" Диего Коста.
В составе "Челси" Терри становился победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и четырежды - чемпионом Англии. В текущем сезоне он провел 12 матчей за команду во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Ранее "Челси" объявил, что защитник покинет клуб по завершении текущего сезона, истекающий летом 2017 года контракт с ним продлен не будет.