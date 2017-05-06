Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: китайский клуб предложил Терри контракт с зарплатой €29 млн в год

Спорт
6 мая, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

К Терри также проявляют интерес "Вест Бромвич" и "Борнмут"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джон Терри

Джон Терри

© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Китайский футбольный клуб "Тянцзинь Цюяньцзянь" предложил защитнику английского "Челси" Джону Терри контракт с зарплатой €29 млн в год. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, руководство китайской команды предлагает бывшему капитану сборной Англии соглашение на два года.

К 36-летнему Терри также проявляют интерес "Вест Бромвич" и "Борнмут", клубы готовы предложить ему контракт, если он решит остаться в Англии.

Ранее сообщалось, что в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступает бывший полузащитник российского "Зенита" Аксель Витсель, перейдет другой игрок "Челси" Диего Коста.

В составе "Челси" Терри становился победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и четырежды - чемпионом Англии. В текущем сезоне он провел 12 матчей за команду во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее "Челси" объявил, что защитник покинет клуб по завершении текущего сезона, истекающий летом 2017 года контракт с ним продлен не будет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину
2
Кабмин внес в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму и на Кубани
3
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в центре Москвы
4
В результате пожара в высотном доме на юго-западе Москвы пострадали более 30 человек
5
Штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атаке
6
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама