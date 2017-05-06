Велогонщик Трофимов выиграл второй этап многодневки "Пять колец Москвы"

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Юрий Трофимов стал победителем второго этапа веломногодневки "Пять колец Москвы". Спортсмен быстрее всех преодолел преодолел дистанцию 136 км.
Второе место занял Николай Черкасов, третьим финишировал Матвей Зубов. В общем зачете по итогам двух соревновательных дней лидирует Черкасов. Следующий этап пройдет в воскресенье. Соревнования завершатся 9 мая.
Впервые шоссейная велогонка в Москве прошла в 1920 году, маршрут был проложен по Садовому кольцу столицы. С 1993 года московская велогонка получила статус международной, в разные годы кольцевые этапы проходили по значимым местам российской столицы - вокруг Кремля, на олимпийской трассе в Крылатском, в Лужниках, на Воробьевых горах.
В 2016 году московская гонка не проводилась, в нынешнем году вернулась в календарь без классического этапа по Садовому кольцу, где сейчас проходит масштабная реконструкция.