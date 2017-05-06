"Динамо" проиграло "Факелу" и прервало 17-матчевую беспроигрышную серию в ФНЛ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московское "Динамо" проиграло воронежскому "Факелу" со счетом 0:1 в домашнем матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в подмосковных Химках.

Мяч на 79-й минуте забил Александр Касьян. Бело-голубые прервали серию из 17 матчей без поражений в чемпионате. Последний раз "Динамо" потерпело поражение 15 октября также от "Факела".

"Динамо" ранее обеспечило себе первое место в турнирной таблице ФНЛ и путевку в премьер-лигу. Сейчас в активе московской команды за три тура до конца первенства 78 очков. "Факел" с 52 очками идет седьмым и сохраняет шансы на участие в переходных матчах, в которых третья и четвертая команды ФНЛ встретятся с 13-й и 14-й командами премьер-лиги.

В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с саратовским "Соколом", "Факел" на своем поле примет калининградскую "Балтику". Обе встречи пройдут 10 мая.