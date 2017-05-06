Кириленко и Пиппен примут участие в жеребьевке квалификации КМ-2019 по баскетболу

Россиянка Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в МароккоСпорт 6 мая, 19:02
Парфенов продолжит работу на посту главного тренера ФК "Тосно"Спорт 6 мая, 19:00
Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболуСпорт 6 мая, 18:57
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедерацийСпорт 6 мая, 18:54
Россиянин Алипов выиграл бронзу в трапе на этапе Кубка мира по стендовой стрельбеСпорт 6 мая, 18:39
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм" в матче чемпионата ГерманииСпорт 6 мая, 18:34
Кириленко и Пиппен примут участие в жеребьевке квалификации КМ-2019 по баскетболуСпорт 6 мая, 18:31
"Ростов" проиграл "Арсеналу" и прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в РФПЛСпорт 6 мая, 18:25
Евкуров: закон об уголовной ответственности за похищение невест не нужен ИнгушетииОбщество 6 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен примут участие в жеребьевке квалификационного турнира к Кубку мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).
Жеребьевка пройдет 7 мая в Гуанчжоу (Китай, провинция Гуандун). Она будет состоять из четырех отдельных этапов, в ходе которой определятся команды - участницы европейской, американской, африканской и азиатской квалификаций.
Кроме Кириленко и Пиппена в жеребьевке примут участие баскетболист сборной Китая И Цзяньлянь и член Зала славы FIBA австралиец Эндрю Грейз.
Квалификационный турнир Кубка мира 2019 года будет проходить с ноября 2017 по февраль 2019 года. Мировое первенство пройдет в Китае в 2019 году с 31 августа по 15 сентября.
Ранее FIBA приняла решение, что в дальнейшем все чемпионаты мира будут носить название "Кубок мира".