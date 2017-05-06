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Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу

Спорт
6 мая, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Клуб стал чемпионом Украины в десятый раз, больше титулов только у киевского "Динамо" - 15

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Футболисты "Шахтера"

Футболисты "Шахтера"

© EPA/SERGEY DOLZHENKO

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Донецкий "Шахтер" одержал победу над луганской "Зарей" со счетом 3:2 в домашнем матче шестого тура второго этапа чемпионата Украины по футболу и досрочно стал чемпионом страны.

В составе победителей забитыми мячами отметились Факундо Феррейра (38-я минута), Исмаили (52) и Иван Ордец (55). У проигравших отличились Игорь Харатин (80) и Эммануэль Деннис (88).

В турнирной таблице "Шахтер" набрал 75 очков и за четыре тура до конца чемпионата стал недосягаем для ближайшего преследователя, киевского "Динамо", в активе которого 58 очков и игра в запасе. "Заря" с 42 очками идет третьей.

"Шахтер" стал чемпионом Украины в десятый раз, больше чемпионских титулов только у "Динамо" - 15. Также команда из Донецка является 10-кратным обладателем Кубка Украины, семикратным обладателем Суперкубка Украины, обладателем Кубка УЕФА.

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