Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Донецкий "Шахтер" одержал победу над луганской "Зарей" со счетом 3:2 в домашнем матче шестого тура второго этапа чемпионата Украины по футболу и досрочно стал чемпионом страны.

В составе победителей забитыми мячами отметились Факундо Феррейра (38-я минута), Исмаили (52) и Иван Ордец (55). У проигравших отличились Игорь Харатин (80) и Эммануэль Деннис (88).

В турнирной таблице "Шахтер" набрал 75 очков и за четыре тура до конца чемпионата стал недосягаем для ближайшего преследователя, киевского "Динамо", в активе которого 58 очков и игра в запасе. "Заря" с 42 очками идет третьей.

"Шахтер" стал чемпионом Украины в десятый раз, больше чемпионских титулов только у "Динамо" - 15. Также команда из Донецка является 10-кратным обладателем Кубка Украины, семикратным обладателем Суперкубка Украины, обладателем Кубка УЕФА.