Велогонщик Грайпель выиграл второй этап многодневки "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Немецкий велогонщик Андре Грайпель из команды Lotto Soudal стал победителем второго этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 221 км за 6 часов 5 минут 20 секунд.

Второе место занял итальянец Роберто Феррари (UAE Emirates), третьим финишировал бельгиец Яспер Стюйвен (Trek-Segafredo).

После двух этапов лидером общего зачета является Грайпель. Вторым идет австралиец Калеб Эванс (Orica-Scott), третьим - Феррари. Россиянин Павел Брутт из "Газпром- Русвело" занимает шестое место.

Следующий этап пройдет 7 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.