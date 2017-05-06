Велогонщик Грайпель выиграл второй этап многодневки "Джиро д'Италия"

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Немецкий велогонщик Андре Грайпель из команды Lotto Soudal стал победителем второго этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 221 км за 6 часов 5 минут 20 секунд.
Второе место занял итальянец Роберто Феррари (UAE Emirates), третьим финишировал бельгиец Яспер Стюйвен (Trek-Segafredo).
После двух этапов лидером общего зачета является Грайпель. Вторым идет австралиец Калеб Эванс (Orica-Scott), третьим - Феррари. Россиянин Павел Брутт из "Газпром- Русвело" занимает шестое место.
Следующий этап пройдет 7 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.