Сборная Чехии разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Белоруссии со счетом 6:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петр Врана (13-я минута), Радко Гудас (18), Роман Червенка (36), Радим Шимек (48), Якуб Ворачек (50) и Михал Кемпны (60). У проигравших отличился Александр Павлович (22).
Команды провели уже по две встречи. В активе чехов одна победа и одно поражение, у белорусских хоккеистов - два поражения. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словении, Франции и Норвегии.
Следующий матч сборная Чехии проведет 8 мая против команды Финляндии, белорусы в тот же день встретятся с канадцами.