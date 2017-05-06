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Сборная Швеции разгромила команду Германии на чемпионате мира по хоккею

Спорт
6 мая, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:2

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Германии со счетом 7:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон (7-я минута), Виктор Раск (21), Линус Умарк (36), Юнас Бродин (40), Габриэль Ландеског (50) и Вильям Нюландер (51, 52). У проигравших отличились Патрик Хагер (17) и Филип Гогулла (26).

Форвард шведов Элиас Линдхольм во втором периоде получил травму колена. "Элиас получил удар по колену, из-за чего он не смог продолжить игру. Мы в дальнейшем обследуем его, на данный момент какие-то прогнозы сделать сложно, - сказал ТАСС врач команды Бьорн Сандстрем. - Он отправился получать помощь на тренировочную арену".

Команды провели на турнире по две игры. В активе сборной Швеции также поражение в серии буллитов от команды России, у немцев - победа над сборной США. В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные Латвии и Дании.

Следующий матч сборная Швеции проведет 8 мая против команды США, немцы в этот же день встретятся с россиянами.

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