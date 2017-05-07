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Тренер: хоккеистам Германии надо забыть о проигрыше шведам и думать об игре с россиянами

Спорт
7 мая, 0:57 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Немцы проиграли шведам со счетом 2:7

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Немецким хоккеистам нужно забыть про крупное поражение от шведов на чемпионате мира и готовиться к игре со сборной России. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Германии Марко Штурм.

Хозяева турнира потерпели поражение от шведов в субботу со счетом 2:7.

"Мои ребята не сумели сыграть на уровне два матча подряд с такими сборными (днем ранее немцы победили команду США). Теперь нужно делать все то же самое, что и в матче с командой Швеции, забыть, что было сейчас, и начать готовиться к матчу с россиянами, - сказал Штурм. - В нашей группе три отличные сборные, для нас это большой вызов".

Главный тренер шведов Рикард Гренборг сказал, что пока не знает ничего о состоянии травмированного форварда Элиаса Линдхольма, который повредил колено во втором периоде. "Ничего пока не могу сказать. Мы много шайб забросили, но всем ребятам надо прибавлять, хорошо проявил себя Вильям Нюландер, который играет в "Торонто" у одного из сильнейших тренеров Майка Бэбкока", - отметил он.

Сборные Германии и России сыграют 8 мая.

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