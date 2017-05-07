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"Оттава" повела в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Рейнджерс"

Спорт
7 мая, 1:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

В пятом матче серии "Оттава" дома победила со счетом 5:4 в овертайме

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Оттава" на своей площадке со счетом 5:4 в овертайме победила "Нью-Йорк Рейнджерс" в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Марк Стоун (7-я минута), Майк Хоффман (29), Том Пьятт (29), Деррик Брассар (59) и Кайл Туррис (67). У проигравших отличились Джеспер Фаст (5), Ник Холден (6), Райан Макдона (38) и Джимми Веси (53).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Оттавы".

Шестая игра серии пройдет 9 мая в Нью-Йорке.

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