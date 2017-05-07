"Оттава" повела в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Рейнджерс"

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Оттава" на своей площадке со счетом 5:4 в овертайме победила "Нью-Йорк Рейнджерс" в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Марк Стоун (7-я минута), Майк Хоффман (29), Том Пьятт (29), Деррик Брассар (59) и Кайл Туррис (67). У проигравших отличились Джеспер Фаст (5), Ник Холден (6), Райан Макдона (38) и Джимми Веси (53).
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Оттавы".
Шестая игра серии пройдет 9 мая в Нью-Йорке.