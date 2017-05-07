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Баскетболист "Локомотива-Кубани" Джонс стал самым ценным игроком апреля в Единой лиге ВТБ

Спорт
7 мая, 15:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В апреле "Локомотив" провел шесть матчей в турнире и во всех одержал победы

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МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форвард баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Кевин Джонс признан самым ценным игроком апреля в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС.

В апреле "Локомотив" провел шесть матчей в турнире и во всех одержал победы. Джонс в этих встречах в среднем набирал по 13,5 очка, 8,1 подбора, 1,5 передачи и 1,67 перехвата.

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В первой игре четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (62:71) 5 мая Джонс получил травму. У форварда диагностирован перелом копчика, из-за чего он пропустит оставшиеся матчи серии. Вторая игра состоится в воскресенье.

По мнению бывшего центрового сборной России Виталия Носова, потеря Джонса может стать невосполнимой для "Локомотива". "Он молодец, тащит на себе команду. Джонс так же ценен для "Локомотива", как Карасев для "Зенита", Теодосич для ЦСКА или Швед для "Химок". Его травма и стала причиной того, что "Локомотив" уступил УНИКСу, Саше Обрадовичу (главному тренеру краснодарской команды - прим. ТАСС) будет не так легко компенсировать эту потерю", - отметил эксперт.

В гонке за титул MVP апреля Джонс опередил форварда ЦСКА Никиту Курбанова и нападающего Фрэнка Элегара из "Енисея".

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