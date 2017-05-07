Эксперт: сборная России в матче против команды Италии показала коллективный хоккей

Непомнящий: Каррера сделал очень правильный психологический ход после игры с "Томью"Спорт 7 мая, 17:01
Воронцевич: боевой дух баскетболистов сборной России вселяет страх в соперниковСпорт 7 мая, 16:53
Третьяк не ожидал столь крупного счета в матче ЧМ по хоккею между сборными России и ИталииСпорт 7 мая, 16:50
Баскетболист Антонов: сборной РФ достались сложные соперники по квалификации к КМ-2019Спорт 7 мая, 16:44
Хоккеисты сборной России 9 мая возложат цветы к могилам советских солдат в ГерманииСпорт 7 мая, 16:41
Петраков сообщил, что готов остаться на посту главного тренера ФК "Томь"Спорт 7 мая, 16:28
Ротенберг: победа над итальянцами придаст уверенность всей сборной РФ по хоккеюСпорт 7 мая, 16:24
Авиакомпания Qatar Airways стала партнером ФИФА до 2022 годаСпорт 7 мая, 16:19
Знарок: хоккеистам сборной России удалась игра в большинстве в матче ЧМ с итальянцамиСпорт 7 мая, 16:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа сборной России над командой Италии на чемпионате мира по хоккею была достигнута за счет коллективной игры. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом отечественный хоккеист Евгений Чижмин.
Сборная России одержала победу над итальянской командой со счетом 10:1.
"Тренеры сейчас наигрывают те сочетания, которые должны сыграть в решающих матчах группового турнира. Необходимо наладить игровые связи, отработать большинство, плюс дать возможность игрокам из НХЛ (Национальной хоккейной лиги) привыкнуть к другому размеру площадки. Игра с Италией поспособствовала налаживанию взаимопонимания между хоккеистами, ведь весь сезон они играли в разных командах. На чемпионате мира нужно показывать более коллективный хоккей, что ребята и продемонстрировали", - сказал эксперт.
7 мая российская сборная сыграет с хозяевами турнира - командой Германии. "Очень важно отнестись к таким играм с пониманием, потому что проходных матчей на чемпионате мира не бывает. Хорошо, что такая результативность у сборной, но важно, чтобы она перешла на матчи с нашими прямыми конкурентами - американцами, чехами, канадцами, финнами. Нельзя скидывать со счетов и немцев, их команда может преподнести сюрпризы в матче с нашей сборной", - резюмировал собеседник агентства.