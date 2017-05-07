Эксперт: сборная России в матче против команды Италии показала коллективный хоккей

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа сборной России над командой Италии на чемпионате мира по хоккею была достигнута за счет коллективной игры. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом отечественный хоккеист Евгений Чижмин.

Сборная России одержала победу над итальянской командой со счетом 10:1.

"Тренеры сейчас наигрывают те сочетания, которые должны сыграть в решающих матчах группового турнира. Необходимо наладить игровые связи, отработать большинство, плюс дать возможность игрокам из НХЛ (Национальной хоккейной лиги) привыкнуть к другому размеру площадки. Игра с Италией поспособствовала налаживанию взаимопонимания между хоккеистами, ведь весь сезон они играли в разных командах. На чемпионате мира нужно показывать более коллективный хоккей, что ребята и продемонстрировали", - сказал эксперт.

7 мая российская сборная сыграет с хозяевами турнира - командой Германии. "Очень важно отнестись к таким играм с пониманием, потому что проходных матчей на чемпионате мира не бывает. Хорошо, что такая результативность у сборной, но важно, чтобы она перешла на матчи с нашими прямыми конкурентами - американцами, чехами, канадцами, финнами. Нельзя скидывать со счетов и немцев, их команда может преподнести сюрпризы в матче с нашей сборной", - резюмировал собеседник агентства.