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Эксперт: сборная России в матче против команды Италии показала коллективный хоккей

Спорт
7 мая, 16:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам известного в прошлом хоккеиста Евгения Чижмина, тренеры российской команды сейчас наигрывают те сочетания, которые должны сыграть в решающих матчах турнира

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МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа сборной России над командой Италии на чемпионате мира по хоккею была достигнута за счет коллективной игры. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом отечественный хоккеист Евгений Чижмин.

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"Тренеры сейчас наигрывают те сочетания, которые должны сыграть в решающих матчах группового турнира. Необходимо наладить игровые связи, отработать большинство, плюс дать возможность игрокам из НХЛ (Национальной хоккейной лиги) привыкнуть к другому размеру площадки. Игра с Италией поспособствовала налаживанию взаимопонимания между хоккеистами, ведь весь сезон они играли в разных командах. На чемпионате мира нужно показывать более коллективный хоккей, что ребята и продемонстрировали", - сказал эксперт.

7 мая российская сборная сыграет с хозяевами турнира - командой Германии. "Очень важно отнестись к таким играм с пониманием, потому что проходных матчей на чемпионате мира не бывает. Хорошо, что такая результативность у сборной, но важно, чтобы она перешла на матчи с нашими прямыми конкурентами - американцами, чехами, канадцами, финнами. Нельзя скидывать со счетов и немцев, их команда может преподнести сюрпризы в матче с нашей сборной", - резюмировал собеседник агентства.

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