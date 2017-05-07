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Баскетболисты сборной России сыграют с французами и бельгийцами в отборе к Кубку мира

Спорт
7 мая, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Жеребьевка состояла из четырех отдельных этапов, в ходе которых определялись команды - участницы европейской, американской, африканской и азиатской квалификаций

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу сыграет с командами Франции, Бельгии, а также сборной, прошедшей через дополнительный отбор, в европейской квалификации к Кубку мира 2019 года. Жеребьевка квалификационных турниров прошла в Гуанчжоу (Китай, провинция Гуандун).

Россияне попали в группу Е. С 2014 года турнир, который раньше назывался чемпионатом мира, именуется Кубком мира.

Жеребьевка состояла из четырех отдельных этапов, в ходе которых определялись команды - участницы европейской, американской, африканской и азиатской квалификаций.

В жеребьевке приняли участие президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен, баскетболист сборной Китая И Цзяньлянь и член Зала славы Международной федерации баскетбола австралиец Эндрю Грейз.

Квалификационный турнир Кубка мира 2019 года будет проходить с ноября 2017-го по февраль 2019 года. Финальный турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

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