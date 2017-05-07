Баскетболисты сборной России сыграют с французами и бельгийцами в отборе к Кубку мира

Непомнящий: Каррера сделал очень правильный психологический ход после игры с "Томью"Спорт 7 мая, 17:01
Воронцевич: боевой дух баскетболистов сборной России вселяет страх в соперниковСпорт 7 мая, 16:53
Третьяк не ожидал столь крупного счета в матче ЧМ по хоккею между сборными России и ИталииСпорт 7 мая, 16:50
Баскетболист Антонов: сборной РФ достались сложные соперники по квалификации к КМ-2019Спорт 7 мая, 16:44
Хоккеисты сборной России 9 мая возложат цветы к могилам советских солдат в ГерманииСпорт 7 мая, 16:41
Петраков сообщил, что готов остаться на посту главного тренера ФК "Томь"Спорт 7 мая, 16:28
Ротенберг: победа над итальянцами придаст уверенность всей сборной РФ по хоккеюСпорт 7 мая, 16:24
Авиакомпания Qatar Airways стала партнером ФИФА до 2022 годаСпорт 7 мая, 16:19
Знарок: хоккеистам сборной России удалась игра в большинстве в матче ЧМ с итальянцамиСпорт 7 мая, 16:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу сыграет с командами Франции, Бельгии, а также сборной, прошедшей через дополнительный отбор, в европейской квалификации к Кубку мира 2019 года. Жеребьевка квалификационных турниров прошла в Гуанчжоу (Китай, провинция Гуандун).
Россияне попали в группу Е. С 2014 года турнир, который раньше назывался чемпионатом мира, именуется Кубком мира.
Жеребьевка состояла из четырех отдельных этапов, в ходе которых определялись команды - участницы европейской, американской, африканской и азиатской квалификаций.
В жеребьевке приняли участие президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен, баскетболист сборной Китая И Цзяньлянь и член Зала славы Международной федерации баскетбола австралиец Эндрю Грейз.
Квалификационный турнир Кубка мира 2019 года будет проходить с ноября 2017-го по февраль 2019 года. Финальный турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.