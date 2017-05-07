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Тренер сборной Италии упрекнул российских хоккеистов в чрезмерном праздновании голов

Спорт
7 мая, 16:33 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Сборная России победила итальянцев со счетом 10:1

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты чрезмерно праздновали голы в ворота сборной Италии в матче чемпионата мира, не проявив уважения к сопернику. Такое мнение журналистам высказал главный тренер итальянцев Штефан Майр.

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"Мы знали, что нас ожидала сложная игра, тем более, что у нас было немного времени для восстановления после игры со словаками. Провели неплохой первый период, в нем ребята хорошо поработали, сказалось слишком много удалений, за которые нас наказали", - сказал Майр.

"У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы - вы должны ведь уважать соперника, тем более что мои ребята старались", - добавил тренер.

Следующий матч итальянцы проведут 9 мая против команды Латвии.

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