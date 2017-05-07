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Знарок: сборная России по хоккею никого не будет дозаявлять перед игрой с немцами

Спорт
7 мая, 16:39 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В воскресенье россияне разгромили команду Италии со счетом 10:1

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею не будет никого дозаявлять из игроков на матч чемпионата мира с командой Германии. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

В воскресенье россияне разгромили команду Италии со счетом 10:1.

"Дозаявок перед этим матчем не будет. Что касается сегодняшней игры, то мы постарались настроить команду, поговорили с ними. Хотя раскатка перед игрой мне не понравилась", - сказал Знарок.

Россияне сыграют с немцами 8 мая.

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