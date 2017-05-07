Тренер сборной РФ Знарок просил прекратить шум в отеле накануне игры с итальянцами

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок в субботу вечером вынужден был попросить персонал отеля в Кельне, где проживает команда, прекратить шум. Об этом он рассказал журналистам.

"Там был не только салют, но еще и какие-то празднования внизу. Я спустился вниз и на ресепшне попросил, чтобы это прекратилось. И это прекратилось через три минуты", - сказал Знарок.

Россияне, которые проводят матчи группового этапа в Кельне, выиграли в воскресенье у команды Италии со счетом 10:1.