Тренер сборной РФ Знарок просил прекратить шум в отеле накануне игры с итальянцами

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КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок в субботу вечером вынужден был попросить персонал отеля в Кельне, где проживает команда, прекратить шум. Об этом он рассказал журналистам.
"Там был не только салют, но еще и какие-то празднования внизу. Я спустился вниз и на ресепшне попросил, чтобы это прекратилось. И это прекратилось через три минуты", - сказал Знарок.
Россияне, которые проводят матчи группового этапа в Кельне, выиграли в воскресенье у команды Италии со счетом 10:1.