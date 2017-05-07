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Велогонщик Гавирья выиграл третий этап многодневки "Джиро д'Италия"

Спорт
7 мая, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Второе место занял немец Рюдигер Зелиг (Bora-Hansgrohe), третьим финишировал итальянец Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo)

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирья из команды Quick-Step Floors стал победителем третьего этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 148 км за 3 часа 26 минут 33 секунды.

Второе место занял немец Рюдигер Зелиг (Bora-Hansgrohe), третьим финишировал итальянец Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo).

После трех этапов в лидеры вышел Гавирья. Вторым идет немец Андре Грайпель (Lotto Soudal), третьим австриец Лукас Пестльбергер (Bora-Hansgrohe).

Следующий этап пройдет 8 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.

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