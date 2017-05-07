Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по борьбе

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная России по борьбе заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы, который в воскресенье завершился в сербском Нови-Саде.

Сборная России завоевала 16 медалей - пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых.

Золотые медали в вольной борьбе завоевали Ильяс Бекбулатов (весовая категория до 65 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг) и Анастасия Братчикова (до 69 кг). Серебряными призерами стали Ахмед Чакаев (до 61 кг), Анзор Болтукаев (до 97 кг) и Наталья Малышева (до 53 кг), бронзовыми - Заур Угуев (до 57 кг), Исраил Касумов (до 70 кг) и Ахмед Гаджимагомедов (до 74 кг). Чемпионом Европы в борьбе греко-римского стиля стал Артем Сурков (до 66 кг), серебро в активе Чингиза Лабазанова (до 75 кг), бронза - Мингияна Семенова (до 59 кг), Абуязида Манцигова (до 71 кг), Адлана Акиева (до 80 кг) и Виталия Щура (до 130 кг).

Второе место в общем зачете заняла команда Турции (5-1-3), третье - Болгарии (3-3-1).