Сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Норвегии со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

Шайбы забросили Рето Шеппи (33-я минута), Коди Элмонд (34) и Пиус Зутер (50).

В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Финляндии, Словении, Белоруссии и Франции.

Следующий матч сборная Швейцарии проведет 9 мая против команды Франции, норвежцы в этот же день встретятся со словенцами.