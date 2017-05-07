Сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии на чемпионате мира по хоккею

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Норвегии со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
Шайбы забросили Рето Шеппи (33-я минута), Коди Элмонд (34) и Пиус Зутер (50).
В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Финляндии, Словении, Белоруссии и Франции.
Следующий матч сборная Швейцарии проведет 9 мая против команды Франции, норвежцы в этот же день встретятся со словенцами.