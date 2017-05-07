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Сборная Латвии вышла в лидеры группы А на чемпионате мира по хоккею

Спорт
7 мая, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Латвийцы в воскресенье победили команду Словакии со счетом 3:1

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии одержала победу над командой Словакии со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янис Спруктс (11-я минута), Земгус Гиргенсонс (28) и Андрис Джериньш (51). У проигравших отличился Михел Миклик (50).

В турнирной таблице группы A сборная Латвии вышла на первое место, одержав в двух матчах две победы. Словаки с двумя очками идут шестыми. В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Швеции, Германии, США, Италии и Дании.

Следующий матч сборная Латвии проведет 9 мая против команды Италии, словаки в этот же день встретятся с датчанами.

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