"Вашингтон" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Бостоном"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Вашингтон" на своем паркете со счетом 121:102 победил "Бостон" в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 29 очков. У проигравших наибольшую результативность показал Айзейя Томас (19 очков).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.

Пятая игра серии пройдет 11 мая в Бостоне.