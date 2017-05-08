"Вашингтон" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Бостоном"

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Вашингтон" на своем паркете со счетом 121:102 победил "Бостон" в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 29 очков. У проигравших наибольшую результативность показал Айзейя Томас (19 очков).
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.
Пятая игра серии пройдет 11 мая в Бостоне.