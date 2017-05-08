Грайсс займет место в воротах сборной Германии в матче с командой России на ЧМ по хоккею

Мэй призвала британцев голосовать за ее партию для эффективных переговоров по BrexitМеждународная панорама 8 мая, 14:04
Президент ФИФА Инфантино не видит экономических проблем в организацииСпорт 8 мая, 13:38
Грайсс займет место в воротах сборной Германии в матче с командой России на ЧМ по хоккеюСпорт 8 мая, 13:34
Почти все летчики, участвующие в Параде Победы, прошли войну в СирииАрмия и ОПК 8 мая, 13:33
Промес на русском языке поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержкуСпорт 8 мая, 13:31
Парфенов: "Спартак" заслужил победу в чемпионате России по футболу в этом сезонеСпорт 8 мая, 12:59
Церемония празднования 50-летия Вечного огня в Москве. ВидеотрнасляцияОбщество 8 мая, 12:57
Каррера осенью не поверил бы словам, что приведет "Спартак" к чемпионствуСпорт 8 мая, 12:51
Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону под Лигу чемпионовСпорт 8 мая, 12:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Томас Грайсс будет защищать ворота сборной Германии по хоккею в матче чемпионата мира против команды России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе немецкой команды.
"Грайсс будет в воротах, остальной же состав также пока без изменений", - сообщили в пресс-службе.
Грайсс сыграл в двух матчах турнира с командами США (2:1) и Швеции (2:7).
Матч Германия - Россия начнется в понедельник в 17:15 мск.