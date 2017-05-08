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Грайсс займет место в воротах сборной Германии в матче с командой России на ЧМ по хоккею

Спорт
8 мая, 13:34 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Матч Германия - Россия начнется в понедельник в 17:15 мск

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Томас Грайсс

Томас Грайсс

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Томас Грайсс будет защищать ворота сборной Германии по хоккею в матче чемпионата мира против команды России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе немецкой команды.

"Грайсс будет в воротах, остальной же состав также пока без изменений", - сообщили в пресс-службе.

Грайсс сыграл в двух матчах турнира с командами США (2:1) и Швеции (2:7).

Матч Германия - Россия начнется в понедельник в 17:15 мск.

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