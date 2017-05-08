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Велогонщик Ростовцев выиграл четвертый этап многодневки "Пять колец Москвы"

Спорт
8 мая, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Второе место занял еще один российский спортсмен Евгений Коберняк, третьим финишировал Евгений Королек из Белоруссии

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ростовцев стал победителем четвертого этапа шоссейного многодневной велогонки "Пять колец Москвы". Спортсмен быстрее всех преодолел дистанцию 117,6 км.

Второе место занял еще один российский спортсмен Евгений Коберняк, третьим финишировал Евгений Королек из Белоруссии.

В общем зачете по итогам четырех соревновательных дней в лидеры вышел россиянин Юрий Трофимов. Заключительный этап гонки пройдет 9 мая.

Впервые шоссейная велогонка в Москве прошла в 1920 году, маршрут был проложен по Садовому кольцу столицы. С 1993 года московская велогонка получила статус международной, в разные годы кольцевые этапы проходили по значимым местам российской столицы - вокруг Кремля, на олимпийской трассе в Крылатском, в Лужниках, на Воробьевых горах.

В 2016 году московская гонка не проводилась, в нынешнем году вернулась в календарь без классического этапа по Садовому кольцу, где сейчас проходит масштабная реконструкция.

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