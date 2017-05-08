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Состав сборной РФ в матче ЧМ с немцами не изменился после игры с итальянцами

Спорт
8 мая, 16:17 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Матч Россия - Германия начнется в 17:15 мск

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Изменений не произошло в составе сборной России по хоккею на матч чемпионата мира против команды Германии по сравнению с воскресной игрой с итальянцами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ворота будет защищать Андрей Василевский, запасной вратарь - Илья Сорокин.

Состав команды по звеньям выглядит следующим образом:

вратари - Василевский (Сорокин);

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Александр Барабанов;

Виктор Антипин - Антон Белов, Артемий Панарин - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;

Иван Проворов - Андрей Миронов, Никита Гусев - Владислав Наместников - Никита Кучеров;

Артем Зуб, Сергей Мозякин - Владимир Ткачев - Сергей Плотников.

Матч начнется в 17:15 мск.

В воскресенье сборная России разгромила команду Италии со счетом 10:1.

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