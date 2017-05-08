Сборная Чехии обыграла команду Финляндии в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии в серии буллитов одержала победу над командой Финляндии со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Горак (48-я минута), Радко Гудас (58) и Ян Коварж (59). Победный буллит на счету Робина Ганзала. У проигравших отличились Валттери Филппула (1), Тори Яакола (3) и Вилле Лаюнен (14).

В турнирной таблице группы B сборная Финляндии занимает четвертое место, набрав в трех матчах четыре очка. Чешские хоккеисты с пятью очками идут третьими. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Словении, Швейцарии, Норвегии, Белоруссии и Франции.

Следующий матч сборная Финляндии проведет 10 мая против команды Словении, чехи 11 мая встретятся с норвежцами.