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Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира WTA в Мадриде

Спорт
9 мая, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу канадской спортсменки

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова проиграла канадке Эжени Бушар в матче второго раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу канадской спортсменки. В третьем круге она встретится с первой "ракеткой" турнира немкой Ангелик Кербер.

Этот турнир WTA стал вторым, в котором Шарапова приняла участие после завершения ее дисквалификации за употребления мельдония. На соревнованиях в немецком Штутгарте россиянка дошла до полуфинала.

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