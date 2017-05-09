Совет ФИФА обсудит распределение квот на ЧМ-2026

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МАНАМА, 9 мая. /ТАСС/. Заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет во вторник в столице Бахрейна. Совет будет предварять очередной конгресс ФИФА, запланированный в Манаме на 11 мая.
Совет ФИФА должен обсудить процесс подачи заявок на проведение чемпионата мира 2026 года. На данный момент на проведение этого турнира претендует совместная заявка США, Канады и Мексики, при этом согласно принципу ротации континентов не имеют права подавать заявки страны из Европы (в России пройдет турнир в 2018 году) и Азии (в 2022 году чемпионат мира примет Катар). Организатор чемпионата мира 2026 года будет назван через три года, на совете в Манаме будет дан старт заявочной кампании.
На чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 стран - вместо 32, которые принимают участие в финальных турнирах с 1998 года. Важнейшим пунктом повестки дня совета ФИФА станет вопрос распределения квот для различных конфедераций - в связи с увеличением участников мирового первенства. Предполагается, что распределение квот будет таким: Европа - 16 сборных, Африка - 9,5 (будут проводиться стыковые матчи), Азия - 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка - по 6,5, Океания - одна.
На совете ФИФА будут заслушаны доклады членов рабочих групп, а также различных комитетов и комиссий международной федерации. Будут ратифицированы некоторые решения бюро совета, которое собиралось в марте и апреле. Кроме того, члены совета подготовят программу предстоящего 11 мая 67-го ординарного конгресса ФИФА.
Совет ФИФА был образован в прошлом году в рамках реорганизации международной федерации и вместе с генеральным секретариатом ФИФА призван заменить ранее существовавший исполнительный комитет. В течение года был выбран новый состав совета, в который входят 37 человек во главе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и включая восемь вице-президентов.
Европу в совете ФИФА представляют восемь человек, представителей России среди них нет. Согласно новому регламенту, в совет ФИФА входят представители всех шести континентальных конфедераций, среди которых должна быть по крайней мере одна женщина.
В конце апреля совет ФИФА покинул глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) шейх Ахмад Аль- Фахад Аль-Сабах, который обвиняется в коррупции. Решение об отставке Аль-Фахада Аль-Сабаха принято в "интересах ФИФА", хотя сам кувейтский шейх обвинения опровергает.
В новом составе совет ФИФА провел три заседания, последнее из которых состоялось в январе в швейцарском Цюрихе.